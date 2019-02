Amnesty Aktuell 04.02.2019 - Wohnen ist Menschenrecht

Der Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte - das sog. "Recht auf Wohlfahrt" meint das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und auf Gesundheit. Dies beinhaltet neben Nahrung und Kleidung auch das Recht auf ein Obdach.



Unter diesem Bezug auf die Allgemeine Erklärung wollen wir in unserer Sendung das Thema "Wohnen in Freiburg" diskutieren und dabei verschiedene Stimmen im Dialog zum geplanten neuen Stadtteil Dietenbach zu Wort kommen lassen. Dafür haben wir Interviews mit Vertretern des Aktionsbündnisses "Rettet Dietenbach" und mit der Stadtfraktion von Bündnis 90/Die Grünen geführt. Unser Ziel ist es, sowohl die Pro- als auch die Contra-Seite angemessen zu repräsentieren.

Wohnen in Freiburg umfasst aber mehr als die Baupläne für Dietenbach - deshalb kommen in weiteren Interviews Vertreter der Obdachlosenzeitung "Freie Bürger" und der Hausbesetzerszene zu Wort, die auf Probleme der Mietsituation in Freiburg aufmerksam machen.



Ansonsten gibt es wie immer aktuelle Menschenrechtsnachrichten aus aller Welt, unsere Amnesty-Erfolgsgeschichte sowie Veranstaltungshinweise der Hochschulgruppe.

Wir freuen uns sehr über Zuhörer*innen!