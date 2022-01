Amtsgericht Freiburg verurteilt Klimaaktivist*Innen

Am 07.November besetzten mehrere Personen in Solidarität mit dem Dannenröder Wald einen Baum auf dem Platz der alten Synagoge. Dabei kam es zu einem Vorfall, bei dem ein Polizist verhinderte das ein Essenspaket an die Besetzer*Innen gelang. Eine für die auf dem Baum befindlichen Personen gefährliche Situation. Doch nicht etwa der Polizist, der ein mögliches herrunterfallen der auf dem Plattformen befindlichen Personen in Kauf nahm, wurde angeklagt, sondern 2 Aktivist*Innen. Ihnen wurde vorsätzliche Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung in 4 Fällen vorgeworfen.

Wir waren beim Prozess am 25.01.2022 dabei, in welchen die Staatsanwaltschaft versuchte noch weitere Vorwürfe, erfolglos, den Angeklagten anzuhängen. Die Aktivst*Innen wurden schlussendlich zu jeweils 60Tagessätzen verurteilt.