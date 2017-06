Anderthalb Tausend Demonstrierende bei Anti-Korruptions-Proteste festgenommen

In Russland hat die Polizei am gestrigen Montag mehr als anderthalb Tausend Demonstrierende festgenommen, darunter auch Kinder. Die Polizei ging ausserdem mit Schlagstock und Pfefferspray gegen die Demonstrierenden vor.

Tausende Menschen waren am russischen Nationalfeiertag landesweit auf die Strasse gegangen, um gegen die "Korruption der Eliten" zu protestieren. Medienberichten zufolge waren viele der Demonstrierenden sehr jung. Sie riefen Parolen gegen Putin und für die Freilassung des berühmten oppositionnellen Bloggers Alexej Nawalny. Der Blogger ist vor allem mit investigativen Filmen über korrupte Volksvertreterinnen und Oligarken berühmt geworden.

Die Polizei hatte Nawalny am Montag noch vor der Demonstration festgenommen. Sie erklärte, er habe gegen das Demonstrationsrecht verstossen und den Befehlen der PolizeibeamtInnen nicht gehorcht. Nawalny hatte zu den Anti-Korruptions-Protesten aufgerufen und den Ort für die Moskauer Kundgebung ohne Genehmigung in die Nähe des Kremls verlegt. In der Nacht auf den heutigen Dienstag hat ein Gericht Nawalny zu einem Monat Haft verurteilt.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte die gewalttätige polizeiliche Repression gegen die friedlichen Protesten. Ausserdem glaubt Amnesty, dass die Polizei Nawalnys im Vorfeld der Demonstration festgenommen hat, um ihn an der Teilnahme zu hindern.

