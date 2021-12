Angriffe auf Wet'suwet'en Territorium durch die Polizei

Im Zuge der Proteste um eine Gaspipeline auf dem Territorium der Wet'suwet'en First Nation im kanadischen Staat British Columbia kam es zu massiver Polizeigewalt. Democracy Now! berichtete über Festnahmen der indigenen Bevölkerung und der Zerstörung einer Hütten durch den Pipeline Konzern Coastal GasLink. Das Bauprojekt würde sowohl gegen indigenes Recht und kanadisches Recht verstoßen. Die 400 Meilen Gasleitung bedeuten tiefe Bohrungen in den Boden bis ins Trinkwasser des Territoriums. Somit würde nach Angaben der Aktivistin Molly Wickham die letzte Quelle sauberen Trinkwassers verschmutz und in das Laichgewässer der heimischen Lachse eingegriffen.

Im Gespräch mit Amy Goodman und Juan González beleuchtet Democracy Now den Kampf der Indigenen um die Anerkennung ihrer Gebietsrechte und das unverhältnismäßige Vorgehen der fragwürdigen Polizeikräfte im Auftrag des Privatunternehmens.

Beitrag im Original: https://www.democracynow.org/2021/11/30/wet_suwet_en_latest_updates_canadian

mehr zum Protest: https://www.yintahaccess.com/