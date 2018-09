Trotz Verstärkung durch Pegida-Vertreter aus Sachsen, einen AfD-Sprecher aus Mecklenburg-Vorpommern und einige Hools kam die nach den Ereignissen in Chemnitz neu aufgewärmte "Merkel-muss-weg-Demo" in Hamburg nicht so recht in die Massen. Die Polizei zählte 178 TeilnehmerInnen. Die Zahl der TeilnehmerInnen auf zwei Gegendemonstrationen wurde auf 10 000 geschätzt. Also doch etwas mehr.

