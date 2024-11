Anti Windkraft: NIMBY selbst in Günterstal eher in der Minderheit?

13. November Vier zusätzliche Windmühlen neuen Typs bringen den Öko-Strom in Freiburg auf dann immerhin 20-% Anteil an der Stromversorgung, so die Aussage des Gutachters Voigtländer im Umwelt- und Klima Ausschuß (UKA ) des Freiburger Rat am...