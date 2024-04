Antragsstau führt zu: Kein Wohngeld, kein Sozialticket, keine Bildungs- und Teilhabeleistungen

Am Donnerstag den 18.04. war das Wohngeld Thema im Sozialausschuss des Freiburger Gemeinderats. Seitdem Wohngeld-Plus-Gesetz haben deutlich mehr Menschen Anspruch auf den Mietzuschuss, der mittlerweile auch eine Nebenkostenkomponente vorsieht. Die Wohngeldsätze sind deutlich gestiegen. Allerdings kommen die Städte, wie auch Freiburg, mit der Bearbeitung der Anträge nicht hinter her. 5340 Anträge sind in Freiburg aktuell noch nicht beschieden. Die Berechtigten müssen während der Bearbeitungszeit nicht nur die Leistungen vorfinanzieren, sondern können auch keine Folgeleistungen, wie das Sozialticket oder die sogenannten Bildungs- und Teilhabeleistungen in Anspruch nehmen. Wir haben über den Stand der Dinge mit Günter Rausch, Stadtrat der Linken Liste, aus der Eine-Stadt-Für-Alle Fraktion gesprochen. Die Eine-Stadt-Für Alle Fraktion hatte eine umfangreiche Anfrage zum Wohngeld und den sogenannten Annex-Leistungen gestellt.