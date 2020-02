Arbeiten in der Systemgastronomie bedeutet einen streng durchgetakten Job und den ganzen Tag stehen.

Derzeit laufen die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft NGG, Nahrung Genuss Gaststätten und dem Bundesverband der Systemgastronomie zu dem u.a. McDonald's, Burger King, Nordsee und Starbucks gehören. Etwa 120.000 Menschen arbeiten in diesem Bereich. Die Verhandlungsrunde am 12. Februar in Stuttgart hat nichts neues ergeben. Am 2. März werden die Verhandlungen zwischen der NGG und dem Bundesverband der Systemgastronomie unter Mitwirkung eines Schlichters in München fortgesetzt. Die NGG fordert mindestens 12 Euro Einstiegslohn. Über die Tarifauseinandersetzungen haben wir mit Jonas Bohl von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten gesprochen.