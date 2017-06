"Ein bisschen Optimismus – Man kann sich organisieren und man kann auch mal was gewinnen"

Vortrag am heutigen Donnerstag (01.06.2017) um 20:00 in Freiburg (Adlerstrasse 12, Büro für grenzenlose Solidarität auf dem Grethergelände). Unite – So heisst in Neuseeland eine Gewerkschaft, die für die prekären ArbeitnehmerInnen kämpft, etwa bei den Fast-Food-Ketten. Sie verzeichnet deutliche Erfolge für eine bessere Bezahlung und gegen ultraprekäre Verträge. Heute Abend veranstaltet die anarchistische Gewerkschaft FAU in Freiburg einen Vortrag und Diskussion über die Erfolge dieser Gewerkschaft und darüber, was man hierzulande davon lernen kann. Die Veranstaltung heisst

Im Vorfeld der Veranstaltung hat Radio Dreyeckland mit der Referentin Eliane gesprochen. Wir haben sie zunächst gefragt, was Unite für eine Gewerkschaft ist und wie gross sie ist.