Armenien vor der Machtübergabe

Einen Tag nach dem Umsturz in Armenien setzte die Revolution aus. Wie der Standard berichtet, gedachten am 24. April Armenier auf der ganzen Welt dem Völkermord durch das Osmanische Reich. Karen Karapetijan, amtierender Regierungschef rief die Bevölkerung auf, alle Unstimmigkeiten für den Tag zu vergessen und an die Opfer des Genozids zu denken. Der erfolgreiche Oppositionsführer Pashinjan will sich am heutigen Mittwoch mit Vertretern der Regierung treffen, um das weitere Vorgehen nach dem durch die Revolution forcierten Rücktritt des Premierministers und Ex-Präsidenten Serge Sargsjan zu besprechen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Pashinjan und seine Mitstreiter baldige Neuwahlen und die Bildung eines Übergangskabinetts fordern. Es ist denkbar, dass die im Parlament vertretene nationalistische Partei Dashnakzutjun die Führung einer Interimsregierung übernehme. Die Revolution, welche bereits seit 10 Tagen läuft wird mit der Rosenrevolution im Nachbarland Georgien 2003 verglichen.

(JK)