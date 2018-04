Proteste gegen neuen armenischen Regierungschef gehen weiter

In der armenischen Hauptstadt Jerewan gehen die Proteste gegen den vor 4 Tagen ernannten Regierungschef Sersch Sargsjan weiter. Wie Euronews mit Verweis auf armenische Medien berichtet, wurden bei Demonstrationen vor mehreren Regierungsgebäuden rund 20 Personen festgenommen. Die Protestierenden wollten die erste Kabinettssitzung unter Sargsjan verhindern.

Bereits zur Ernennung von Sargsjan am Freitag gingen Demonstrant*innen auf die Straße. Am Dienstag kam es dann während der Amtseinführung zu massiven Proteste vor dem Parlament in Jerewan, bei denen anscheinend 80 Personen festgenommen wurden. Wie die englischsprachige armenische Nachrichtenseite asbarez.com berichtet, mussten rund 40 Demonstrant*innen nach Zusammenstößen mit der Polizei im Krankenhaus behandelt werden. Oppositionsführer Nikol Paschinjan stellte sich bereits Anfang der Woche an die Spitze der Proteste und rief eine „samtene Revolution“ gegen Sargsjan aus.

Sargsjan war bereits von 2008 bis zu diesem Jahr Präsident Armeniens. Bei seiner Wiederwahl 2013 ist es laut einer Delegation des Europarats zu Stimmenkauf, Einschüchterung von Wähler*innen und Manipulationen bei der Auszählung gekommen.