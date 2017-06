Attentat auf Muslime in London vermutlich mit rechtsradikalem Hintergrund

Nach britischen Medienberichten folgte der 47-jährige Darren Osborne, der in der Nacht zum Montag einen Lieferwagen in eine Gruppe von Muslimen gesteuert haben soll, auf Twitter dem Vorsitzenden der rechtsradikalen Partei Britain First. Die Partei will unter anderem das Christentum wieder als Grundlage des sozialen Lebens herstellen. Bei dem Anschlag wurden 8 Personen so sehr verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ob die Attacke für den Tod eines älteren Muslims ursächlich war, ist unklar. Der Mann soll bereits vorher zusammengebrochen sein. Ein Imam bewarte den mutmaßlichen Attentäter vor Prügeln durch aufgebrachte Anschlagsopfer.