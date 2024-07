"Auch in Freiburg sind heftige Eskalationsstufen von Antisemitismus ersichtlich"

Am 25. Juni 2024 veröffentlichte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) ihre zivilgesellschaftliche Dokumentation antisemitischer Vorfälle für das Jahr 2023. Die Zahlen belegen einen explosionsartigen Anstieg antisemitischer Fälle, im gesamten Bundesgebiet, vor allem nach dem 7. Oktober. Radio Dreyeckland sprach darüber mit Benjamin Steinitz, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Im Gespräch werden Fälle aus Freiburg beleuchtet und die Sicherheitslage für jüdische Menschen in Deutschland mit der in Frankreich verglichen. Eingeleitet geht es aber um die Frage des Jahresberichtes und die zentrale Erkenntnisse daraus.