Auch in Freiburg streiken Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Am 30.11.23 streikten anlässlich des Scheiterns der zweiten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst der Länder streikten auch in Freiburg viele Beschäftigte. Sie folgten einem Aufruf von der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die an Arbeitende von Universität Freiburg bis Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen gerichtet war. 700 Menschen nahmen an der Demonstration vom Gewerkschaftshaus über die Kaiser-Joseph-Straße auf den Augustinerplatz teil.

Am Regierungspräsidium wurden dem Vizepräsidenten den Regierungspräsidiums, Klemens Ficht, die Forderungen der Streikdemo übergeben. Dieser signalisierte zwar Sympathien, doch dämpfte die Erwartungen der Demonstrierenden, was für Unmut sorgte: 1:46

Auf dem Augustinerplatz hatten nicht alle Streikenden zur Kundgebung Platz. Drei Fahrzeuge einer Handwerkerfirma waren geparkt und so standen viele Demonstrant*innen noch bis in die Gerberau.

Es sprachen:

Jacob Becker (Landesfachbereichsleiter Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt & Kirchen): 8:44

Marko Glaubitz (Personalrat Uni Freiburg): 5:22

Pascal Blank (TV Stud): 4:13

Paula (verdi-Jugend): 1:39

Reiner Geis (verdi Bezirksgeschäftsführer Südbaden): 5:25