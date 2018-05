Auf dem Gruppenfoto war ich dann nicht: Zeitzeuginnenbericht der Partisanin Libertà

Vom 28. April - 19. Mai präsentiert RDL die Ausstellung "Banditi e ribelli" über die italienische Resistenza in der Hildastr. 5 in Freiburg. Aus diesem Anlass strahlen wir eine Reihe von Sendungen zum Thema aus.

In O-Ton Playback senden wir den Bericht der Partisanin Giovanna Quadreri. In einer armen Familie aufgewachsen, war Giovanna Quadreri (*1928, Kampfname Libertà) es gewohnt, anzupacken, wo sie gebraucht wurde. In der Resistenza hat sie damit als schnelle und ausdauernde Botin Erstaunliches geleistet, auch wenn sie selbst das bis heute für kaum der Rede wert hält. Giovanna Quadreri sprach am 8. September 2017 im Rahmen der "Sentieri Partigiani".