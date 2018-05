Giacomo Notari: als 17-Jähriger zu den Partisanen

Vom 28. April - 19. Mai präsentiert RDL die Ausstellung "Banditi e ribelli" über die italienische Resistenza in der Hildastr. 5 in Freiburg. Aus diesem Anlass strahlen wir eine Reihe von Sendungen zum Thema aus.

Giacomo Notari (*1927, Kampfname Willi) wurde in dem kleinen Bergdorf Busana geboren, wo er auch heute noch lebt. Mit kaum 17 Jahren schloss er sich der Resistenza an, ließ sich in eine Kaserne einschleusen und überredete viele seiner Kameraden zum Desertieren. Anschließend half er mit, die Gegend um Busana zu befreien. Am 7. September 2017 schilderte Giacomo Notari seine Erfahrungen bei den Sentieri Partigiani.