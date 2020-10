Aufstand in der Todesfabrik Sobibor am 14.10.1943 - Thomas Toivi Blatt

Die Redaktion aufgehoben hat in der Sendereihe "Dokumente zur Vergangenheitspolitik" im Jahr 2000 einen Vortrag eines der letzten Überlebenden des Aufstands und Ausbruchs 1943, Herrn Thomas Toivi Blatt, gehalten in Frankfurt aufgezeichnet und Ihn interviewt. Herr Blatt verstarb am 31.10.2015 im kalifornischen S. Barbara.

Sobibor war neben Belzec,Treblinka, Majdaneck, Chelmno wie Auschwitz das kleinste der Vernichtungslager, das die Nazis im besetzen Polen errichten liessen und in denen die europäischen Jüd*innen mit Gas(en) ermordet wurden.

In Sobibor über einen Zeitraum von gut eineinhalb Jahren zwischen August 1942 bis Oktober 1943.

Der Aufstand und der Ausbruch von 320 der 558 am 14.10.1943, den 58 überleben konnten, beendet die Funktion dieser Todesfabrik. In ihr wurden wohl zwischen 168.000 und über 250.000 jüdische Menschen ermordet.