Aus "Aktiv! Gemeinsam gegen Rechts! Gegen Hass und Hetze" wurde "Bündnis Gegen Hass und Hetze"

Nicht nur in großen Städten, sondern auch in kleineren Städten gibt es Proteste gegen rechts. Seitdem Friedrich Merz mit Zustimmung der AfD einen Bundestagsbeschluss durchgebracht hat, der umfassende Zurückweisungen an deutschen Grenzen einfordert, auch von Menschen, die einen Asylantrag stellen wollen; ein Vorhaben was offensichtlich rechtswidrig ist, gehen zahlreiche Menschen auf die Straße. So gibt es nun am Samstag auch im ein gutes Stück nördlich von Freiburg gelegenen Kenzingen, mit etwa 11.000 Einwohner*innen, eine Demo gegen Hass und Hetze. Los gehts um 15 Uhr vor dem Rathaus. Organisiert wird das Ganze vom Bündnis gegen Hass und Hetze Kenzingen. Wir haben mit dem Sprecher des Bündnisse, Hubert Klimmek, Gemeinderat der Aktiven Bürgerliste, gesprochen.