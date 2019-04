Auch wenn es um die Situation in den Krankenhäusern ruhiger geworden ist, hält der Pflegenotstand an. Am Freitag (03.05.19) kommt eine Unterschriftensammlung nach Freiburg, in der der Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), zu Maßnahmen aufgefordert wird, die dazu taugen, eine tatsächliche Verbesserung der Situation herbeizuführen.

Radio Dreyeckland hat sich zu diesem Anlass mit einer der UnterstützerInnen über Personalbedarf, Fallpauschalen und Personaluntergrenzen besprochen.