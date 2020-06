Interview mit dem Netzwerk solidarisches Gesundheitswesen Freiburg

Am 17.06.2020 sollten sich eigentlich die Gesundheitsminister_innen der Länder mit Gesundheitsminister Jens Spahn treffen. Die Konferenz ist auf unbestimmte Zeit verschoben, doch es gibt einen bundesweiten Aktionstag. In Freiburg ruf das Netzwerk solidarisches Gesundheitswesen am Mittwoch, 16.06. ab 18 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge, zu einer Menschenkette für ein solidarisches Gesunheitswesen auf. Im Interview gibt Paul vom Netzwerk Hintergrundinformationen zum Protesttag, Fallpauschalen und der Vision eines solidarischen Gesundheitswesens.