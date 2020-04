Fallpauschalensystem steht Vorratshaltung, um sich auf eine Pandemie vorzubereiten, entgegen.

Weltweit sterben immer mehr Menschen an Covid-19. Zahlreiche Gesundheitssysteme, auch in europäischen Ländern, sind überlastet, oftmals fehlt es an Beatmungsplätzen und Schutzausrüstung. Auch eine Überforderung des deutschen Gesundheitssystems war teilweise erwartet worden. Noch ist das wohl nicht der Fall. Über die aktuelle Situation in den Krankenhäusern, die Frage wie es zur angespannten Personalsituation gekommen ist, Kritik am Fallpauschalensystem und die Frage was die Coronakrise für das Gesundheitssytsem und Möglichkeiten Veränderungen durchzusetzen bedeutet, haben wir mit Alex gesprochen. Er ist mit einer Unterbrechung seit über 30 Jahren Krankenpfleger an der Uniklinik Freiburg und befasst sich auch als Teil des operaistischen Wildcat Zusammenhangs, auch international, mit den Entwicklungen in der weißen Fabrik.