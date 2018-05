In Baden-Württemberg sind Beschäftigte des Deutschen-Roten Kreuzes in den Warnstreik getreten

Das meldet die Badische Zeitung online. Die Gewerkschaft verdi rief demnach gestern zum zweitägigen Warnstreik auf. Unter anderem habe es eine Aktion vor dem Landesverband des Badischen Roten Kreuzes in Freiburg gegeben. Laut einem Verdi-Mitglied hätten sich an dem Streik auch Beschäftigte aus Bad Säckingen beteiligt. Laut dem Portal Mannheim24 solle es heute auch eine Streikaktion in Mannheim geben. Dazu würden 400 Beschäftigte des DRK erwartet. Verdi fordert für die Beschäftigten des Deutschen Roten Kreuzes 7,5 Prozent mehr Lohn. Mindestens solle es aber 200 Euro mehr Lohn und 150 Euro mehr für Auszubildende geben. Die Bundestarifgemeinschaft hat bislang etwa 4,6 Prozent über zwei Jahre angeboten. Morgen findet die nächste Tarifrunde statt. Der Streik des DRK soll noch bis heute Nacht 24 Uhr andauern.

(Radio Corax)