Rund 160 Beschäftigte der Universitätsklinik protestieren für mehr Lohn. Am heutigen Dienstag den 12. Juni fand am Freiburger Uniklinikum um 12 Uhr eine Protestkundgebung statt. Ver.di will u.a. 6,5%, mehr Lohn, mindestens 200 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten.

Live von der Kundgebung berichtet Fabian für RDL.