behindert, verrückt und stolz. Ein Bericht zu Demo und Kundgebung

Am 6. Juli 2024 war die 2. Disability und Mad Pride in Bonn.

es gab eine Kundgebung und eine Lauf-Demo auch Infostände. Wie ist eine Demo mit Kundgebung zu organisieren, die so viele unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigen will?

Was bedeutet das Motto ? Disability und Mad Pride in der Übersetzung heißt ja behindert, verrückt und stolz. Was es bedeutet das konkret?

Wievie Barrierefreiheit ist möglich?

Was waren die Themen der Redebeiträge und in was für Sprachen wurden sie gedolmetscht?

Wieviele kamen, wie war die Resonanz in der Öffentlichkeit?

Und wie ist das Resümee. bzw. die Einschätzung?

Diese Fragen beantwortete in dem Gespräch Josephine, die Mitorganisator*in und eine der Redner*innen in Bonn war.

