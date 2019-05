Über 10 Tausend Schülerinnen und Schüler und auch einige LehrerInnen und Unterstützende haben am Freitag Mittag in Freiburg am Fridays For Future Protest teilgenommen und einen radikalen und zeitnahen Wandel in der Klimapolitik eingefordert. Radio Dreyeckland war dabei und hat Stimmen und Impressionen der beeindruckenden Demo eingefangen.