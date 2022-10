Bericht über den zweiten Prozesstag gegen Robert H.

Im Gerichtsverfahren gegen den Querdenken- und AfD-Aktivisten Robert H. am Freiburger Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung wurde kein Urteil gefällt. Es soll noch ein Polizist gehört werden, der mit den Ermittlungen in dem Fall betraut war. Derweil fühlt sich der Angeklagte weiterhin im Recht und sagte am heutigen Verfahren doch noch aus. Wahrscheinlich auch ein Teil der Prozessstrategie der rechten Szeneanwältin Nicole Schneiders, die darauf abzielt auf verminderte Schuld zu plädieren und das Verfahren zu verschleppen.

Der Prozesstag lässt mehr Fragen offen, als er sie beantwortet hätte, bspw. weshalb Robert H. in einer Alltagssituation mit Messer und Pfefferspray bewaffnet ist und weshalb er Menschen attackiert, die vor ihm wegrennen.

Erste Eindrücken aus dem Verfahren besprechen Fabian und Julian im Studiogespräch.