Besetzung der Pariser Sorbonne geräumt

In Paris ist am Donnerstag eine Besetzung der Universität Sorbonne geräumt worden. Die rund 200 Besetzer*innen wurden nach dreistündiger Verhandlung mit der Polizei aus dem Gebäude gebracht. Dazu wurden sie von der Hochschulleitung beauftragt. Laut Angaben der Polizei verlief die Räumung ohne Zwischenfälle.

Nicht nur in Paris, sondern auch an anderen Universitäten demonstrieren derzeit Studierende gegen eine Reform des Hochschulzugangs. Die Räumung der Sorbonne ist dabei nur ein Tropfen auf den heißen Stein – nach wie vor sind rund ein Dutzend Universitäten teilweise oder vollständig besetzt. Die Proteste kommen gleichzeitig mit einer Welle massiver Streiks gegen die Arbeitsmarktpolitik von Präsident Emmanuel Macron. Dieser erklärte die Besetzer*innen in einem Fernsehinterview am Donnerstag auch prompt zu „professionellen Aufwieglern“.