Hausbesetzung in der Haldenstraße 47 in Bochum

Am 15.10.2022 wurde in Bochum Hamme das ehemalige AWO Wohnheim in der Haldenstraße 47 besetzt. Die Besetzer*innen sehen in der Hausbesetzung eine Möglichkeit dem Problem der Wohnraumknappheit und verfehlter Wohnraumpolitik mit direkter Aktion zu begegnen. Sie möchten damit auch auf die momentan vielfältigen Krisen reagieren, welche die bereits bestehenden Schieflagen in der Gesellschaft deutlich zum Ausdruck bringen und weiter verstärken. Ihre Kritik richtet sich deutlich an die ungerechte Verteilung der Kriesenfolgen in unserer Gesellschaft.

Die Besetzer*innen wollen in der Haldenstraße 47 einen Ort der solidarischen Unterstützung und des kreativen Austauschs innerhalb der Nachbarschaft etablieren. Auch ein voreiliger Räumungsversuch der Polizei konnte die Besetzer*innen nicht daran hindern, weiter an der Gestaltung des Freiraums in der Haldenstraße 47 zu arbeiten.

Darüber, und über die Gespräche mit der Diakonie, der das Haus mittlerweile gehört, konnten wir mit Karla sprechen.