Betroffene nach Abschiebung nach Nigeria mittellos in Lagos

Am Dienstag, den 23.11.21 sind 32 Personen aus Deutschland und Österreich vom Flughafen Düsseldorf nach Lagos in Nigeria abgeschoben worden. Die Abschiebemaschinerie läuft auch in der Coronapandemie ungerührt weiter. Die Betroffenen saßen vorher in Abschiebehaft. In Lagos kamen sie eine Woche in Quarantäne, um dann mittellos auf der Straße zu stehen. Die Initiative Refugees4Refugees ruft deshalb zu Spenden auf. (GLS Bank Konto: Flüchtlinge für Flüchtlinge e.V.

IBAN: DE80 4306 0967 7033 0742 00 BIC: GENODEM1GLS

Verwendungszweck: Abgeschobene in Lagos Selbstverständlich sind Ihre Spenden steuerlich absetzbar.) Wir haben mit Rex Osa von Refugees4Refugees gesprochen.