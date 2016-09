Beyond the red lines - Bilder einer Welt im Widerstand

Beyond the red lines! Die offizielle Politik zieht gerne rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen - so auch in der Klimapolitik. Nach Ansicht vieler Menschen dieser Erde sind die roten Linien bei Zerstörung unsereres Planeten jedoch schon lange überschritten und die kosmetischen Pflästerchen, die während aufwändig inzenierter Klimagipfel beschlossen werden, völlig nutzlos. Cine rebelde ist ein Medienkollektiv, das schon lange fester Bestandteil der klimaaktivistischen Bewegung ist. RDL sprach mit Luciano von cine rebelde über den neusten Film und über Medienaktivismus im Allgemeinen. Einen Trailer des Films findet ihr hier:

