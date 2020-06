Blick über den Tellerrand: Feministische Handlungsperspektiven?

Heute (Sa.27.6.) auf dem Rathausplatz zwischen Hochzeiten und Eiscafe

kamen ca. 50 Menschen, die die Berichte über die Situationen von Frauen aus verschiedenen Ländern (Chile, Rojava, BRD) hören und sich solidarisieren wollten. Die Veranstalterinnen* stellten sich und ihr Anliegen so vor:

"... Wir kommen aus verschiedenen Ländern und sprechen verschiedene Sprachen. Wir haben den deutschen Pass oder kämpfen um den Aufenthalt hier.

Wir sind jung und älter. Wir sind People of Colour und weiß. Wir reden nicht locker und flockig über Situationen, die mit uns nichts zu tun haben. Menschen, die wir lieben, haben wegen Corona ihre Arbeit verloren, sind ins Krankenhaus oder in die Psychatrie gekommen. Wir können nicht unsere Familien in anderen Ländern besuchen, haben selber mit prekären Bedingungen zu tun. Wir werden sehr verschiedene Beiträge in verschiedenen Sprachen halten. Uns verbindet der feminismus - der Wunsch nach einer gerechteren Gesellschaft." Im Folgenden Mitschnitte der Redebeiträge als Audios:

Begrüßungsrede

Black Lifes Matter Komment in English

Black Lifes Matter Kommentar

Black Lifes Matter Kurdish Lifes Matter

Chile in Kurdish

Chile Kommentar

Chile

feministisches manifest für ein gesichertes Leben

Gartencoop

Gesundheitswesen Deutschland en espanol

Gesundheitswesen Deutschland

Rojava shortened and in english

Rojava