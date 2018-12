Brandanschläge folgen auf verbale Attacken aus der Politik

In Frankfurt am Main und Hanau gab es seit September diesen Jahren bereit sieben Brandanschläge gegen linke Hausprojekte und Orte bei denen bisher ein Haus komplett ausbrannte und weitere Häuser teils schwer beschädigt wurden.

Zunächst war nicht klar, dass der erste und bisher schwertste Brand in einem Haus des Mietshäusersyndikats einen politischen Hintergrund haben könnte. Doch weitere Versuche folgten bei Syndikatshäusern und anderen selbstverwalteten Projekten.

Diese Attacken entstanden nicht im luftleeren Raum. Bereits seit längerem richtet sich die Politik in der Stadt Frankfurt am Main massiv gegen linke Wohnprojekte, die teils schon seit Jahrzenten bestehen.

Wir sprachen mit Eliad und Jonathan, die am diesbezüglichen Austausch zwischen verschiedenen Hausprojekten in der Rhein-Main-Region beteiligt sind.

Am kommenden Samstag (22.12.2018) findet am Frankfurter Zoo um 14:00 eine Demonstration gegen die Brandstiftungen und das politische Klima, in dem sie entstehen, statt. Zu der Brandserie berichtete auch die Frankfurter Runschau ausführlich.

Weitere Informationen zum Mietshäusersyndikat findet ihr auf syndikat.org

