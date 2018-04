Bratislava: Großdemonstration fordert erneut unabhängige Untersuchung des Mordes an dem Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová

Mehr als fünf Wochen nach dem Mord an dem slowakischen Journalisten und seiner Verlobten geben DemonstrantInnen in der Slowakei keine Ruhe. Am Donnerstagabend versammelten sich nach Angaben lokaler Medien 45 000 in Bratislava. Dass der Ministerpräsident Robert Fico und sein Innenminister wegen des Falles zurücktreten mussten, reicht vielen nicht. Fico zieht offenbar im Hintergrund weiter die Fäden in der Regierung der Slowakei. Unmittelbarer Anlass für den Protest am Donnerstag war die Weigerung des neuen Innenministers, den Polizeichef zu entlassen. Bei den Untersuchungen am Tatort war es zu Merkwürdigkeiten gekommen.