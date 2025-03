Braucht es eine Verpackungssteuer?

Die Einführung einer Verpackungssteuer nach Tübinger Modell wurde in den letzten Jahren in Freiburg kontrovers diskutiert. Noch bis vor einem Jahr sah es so aus, als wäre es quasi sicher, dass so eine Steuer kommt. Die Stadtverwaltung sollte dabei bis letzten herbst ein Konzept ausarbeiten. Nun jedoch haben Martin Horn und die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vorgeschlagen nicht für eine Verpackungssteuer zu stimmen, sondern haben einen Vorschlag für eine "Mehrwegoffensive" vorgelegt, in der keine Verpackungssteuer vorgesehen ist. Darüber wird der Gemeinderat noch dieses Frühjar entscheiden. Ganz abgeneigt ist Martin Horn einer Verpackungssteuer jedoch auch nicht: Er sagte gegenüber dem SWR, dass man nachdem besagtes Mehrwegkonzept eingeführt wurde nochmal über eben eine solche Steuer sprechen könne.

Der BUND sieht den Rückzug der Verwaltung und des OBs kritisch. Mascha Klein, Teil des Vorstands von BUND Freiburg argumentiert, dass eine Verpackungssteuer für eine Bekämpfung von Verpackungsmüll unausweichlich sei und wichtiger Teil zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung sein müsse.