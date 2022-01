Braune Stadträte scheitern beim VG Freiburg mit Eilantrag gegen Allgemeinverfügung

Der Organisator des Autocorso Freiburg und Stadtrat Detlef Hu. vertreten durch Stadtrat Dubravko M. wollten mit Eilantrag vor dem VG Freiburg erreichen, daß Sie und ihre Trupps nicht nur ohne Anmeldung bzw. Reaktion auf polizeiliche Ansprache, sondern auch ohne Abstand und Maske auch am 24.1.22 Tag als in Freiburg die Inzidenz vierstellig wurde, nach Gutdünken andere Menschen mit ihrem Aufmarsch gefährden können.

DA spielte das VG Freiburg nicht mit. Wie zuvor in Karlsruhe, -nicht aber in Stutttgart- blieb die Allgemeinverfügung in Kraft.

Ihr Aufmarsch am 24.1. ist somit verboten, betonte bemüht sachlich ob Martin Horn