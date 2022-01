Wohnungsverkäuf bei FSB/FSI soll wie bei Salomon geheim im Aufsichtsrat der FSB gemauschelt werden

OB Martin Horn lässt wie sein Vorgänger Dieter Salomon die Frage des ob und wieviel Wohnungen aus öffentlichen Besitz verschwinden, lieber in den nichtöffentlichen Hinterzimmern der städtischen Wohnungsgesellschaft FSB/FSI durchsetzen.

In nichtöffentlich verhandelten Sitzungen 1. BaUSta und 2. des HFA am 24.1.22 verweigert die Stadtspitze der Inititiative von EFSA, SPD und JUPI diese gesellschaftlich relevante Frage im öffnetlich tagenden Gemeinderat zuverhandeln, die Zustimmung. Stattdessen sollen sie mit der Möhre einer Mustersatzung von der Stadtverwaltung in den Schlag getrottet werden.

Vor der Sitzung des BaUStA befragten wie Stadträtin Lina Wiemer Cialowicz zum Stand der Initiative2:45