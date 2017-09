Britische Regierung will der EU 20 Milliarden Euro für den Brexit anbieten

Die britische Premierministerin Theresa May will der Europäischen Union am Freitag 20 Milliarden Euro für den Austritt Grossbritanniens aus der EU anbieten. Das geht aus einem Bericht der Financial Times hervor. Offenbar hat der EU-Berater der Premierministerin die Regierungen der anderen Mitgliedstaaten bereits über dieses Angebot informiert.

Mit diesem Beitrag will die britische Regierung ihre finanziellen Verpflichtungen im Rahmen des mehrjährigen EU-Haushalts erfüllen. Der gegenwärtige mehrjährige EU-Haushalt läuft noch bis 2020, also nach dem erwarteten Brexit. Laut der Nachrichtenagentur AFP schätzen EU-Vertreterinnen jedoch die britischen finanziellen Verpflichtungen eher auf 60 bis 100 Milliarden Euro.

Sowohl von seiten der britischen Regierung als auch von der EU gibt es soweit aber noch keine offiziellen Äusserungen zum Thema der Höhe dieser finanziellen Verpflichtungen.

(mc)