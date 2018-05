Bundespolizei und Landespolizei liefern Schüler als Schulschwänzer

(kmm) Ja das kann die CSU: Polizeistaatsmethoden wider 20 Familien wegen vorzeitigem Urlaub. Allein 11 Familien wurden bei Kontrollen der von Horst Seehofer kontrollierten Bundespolizei bzw. der CSU MP Söder verantworteten Landespolizei in Nürnberg aufgegriffen. Ihr schweres Verbrechen: mit ihren Kindern in Urlaub fliegen! Am Schultag vor(!) den Schulferien!! Da muss doch der POLIZEISTAAT EINGREIFEN! Die Eltern erhalten jetzt Ordnungswidrigkeiten Anzeigen.

Wie geil ist das denn, wenn Polizeiorgane so offenkundig für die niedrigen Instinkte - der bekanntlich immer wieder mit korrupten Praktiken durchkommenden Funktionäre - der Staatspartei CSU eingesetzt werden können.

Das ein willfähriger Mietschwengel der dpa ("erwischt die ihre Kinder die Schule schwänzen ließen") dies noch hochjubelt, macht die Chose der Aufpreise in öffentlichen Eigentum stehender und subventionierter Flughäfen zu Urlaubszeiten nicht gerade besser. Erst recht aber nicht den heuchlerischen Krakeel von CSU-Granden (kmm)