burning beds

Die Themen:

Wir haben in diesem Magazin schon des Öfteren über die negativen Auswirkungen der industriellen Landwirtschaft auf die Umwelt berichtet und auf die Naturverträglichkeit der Biolandwirtschaft hingewiesen. Eine neue Untersuchung belegt nun, daß es auch innerhalb der Vorgaben der industriellen Landwirtschaft sehr große Unterschiede gibt...

In den vergangenen Monaten schien es so, als würde die Angst vor der Einwanderung... ...des Wolfs in Deutschland immer mehr um sich greifen. Nun haben 8 Verbände - angefangen vom Bundesverband Berufsschäfer über Tierschutzbund und Umweltverbände bis zum Ökologischen Jagdverband sich auf gemeinsame Richtlinien verständigt. Bundesagrarminister Christian Schmidt von der CSU sieht hingegen seine Aufgabe darin, Öl ins Feuer zu gießen.

Bei den erneuerbaren Energien gibt es Positives zu vermelden. Die Photovoltaik wird noch in diesem Jahr die Atomkraft einholen - allerdings nicht in Deutschland, sondern global. Mehr hierzu in unseren vierten Beitrag.

Wer weiß noch, wann der Deutsche Bundestag den Abzug der US-amerikanischen Atombomben aus Deutschland beschlossen hat? Sind diese inzwischen weg - oder hat es keine Konsequenzen gehabt? "S"PD-Kanzler-Kandidat Martin Schulz hat nun das Versprechen abgegeben, als Kanzler für den Anzug der Atombomben zu sorgen? Kam dies im TV-Duell zwischen Merkel und Schulz zur Sprache? Warum nicht?