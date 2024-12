burning beds (Ausgabe Dezember 2024)

Die Themen: Wie steht es um das vor einem Vierteljahrhundert als Öko-Hauptstadt Deutschlands ausgerufene südbadische Freiburg. Immerhin war Freiburg die erste Stadt Deutschlands, in der ein Öko-Ticket eingeführt wurde - das war im Jahr 1984! ...ist also schon sage und schreibe 40 Jahre her!

Von 2002 bis 2018 war der pseudo-grüne Dieter Salomon in Freiburg als Oberbürgermeister am Hebel. Wir hatten in 'burning beds' im Laufe der Jahre des Öfteren über dessen anti-ökologische Politik berichtet. Ein Mahnmal seiner umwelt- und klimafeindlichen Politik hatte sich Dieter Salomon im Jahr 2017 selbst gesetzt: Der riesige Platz der alten Synagoge wurde fast komplett mit Steinplatten ausgelegt.

Beim Flächenfraß und bei der Abholzung von Bäumen gehört Freiburg auch unter dem seit 2018 amtierenden Nachfolger, Martin Horn, zur Spitzenklasse in Deutschland...

...mehr hierzu in unserem ersten Beitrag.

Ebenfalls immer wieder aufgegriffen in unseren Beiträgen haben wir im Laufe der Jahre die immer neue Kapriolen schlagende Propaganda gegen den Wolf. Wie steht es um dessen offiziellen Schutz-Status nach der Berner Konvention? ...wie um dessen Fähigkeiten bei Hochsprung? Wird ein Wolf bei der nächsten Olympiade im Hochsprung für Deutschland antreten?

Und nochmal zum Thema Klima - diesmal etwas Positives: Wenig bekannt ist leider bisher, daß die Wiedervernässung von Mooren einen beträchtlichen Teil zum Klimaschutz betragen kann. Wir berichten über die Fakten.

Weiter dann nochmals eine negative Nachricht: Das US-Unternehmen V-Fluence bespitzelte über 500 Personen und über 3.000 Organisationen, die sich kritisch mit Pestiziden und genmanipulierten Organismen auseinandersetzen. Was genau ging da vor sich.

Und: Welche Nachrichten kämen heute in einer ökologischen Tagesschau an erster Stelle? Dies gegen Ende der kommenden 60 Minuten...