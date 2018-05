"Christliche Rechte gewinnt an Sichtbarkeit"

In den USA hat die christliche Rechte - die Christian Right - großen politischen Einfluss. Immer wieder können sie ihre extrem konservativen Themen setzen; zum Beispiel restriktive Gesetze gegen Abtreibungen oder das Recht auf Homeschooling. In Deutschland tritt eine christliche Rechte so stark nicht auf. Trotzem hat sie mehr Einfluss, als vielen bewusst ist. In die Öffentlichkeit tritt sie vor allem mit Demos wie die homophobe Demo für alle. Aber auch in Parteien sind rechte ChristInnen gut vernetzt. Der Journalist und Publizist Lucius Teidelbaum hat im Unrast Verlag ein Buch zur christlichen Rechte verfasst und spricht darüber am 28.05. im Linken Zentrum Adelante in Freiburg. Im Interview gibt er einen Überblick über Ideologie, Strategien und Vernetzung der christlichen Rechte in Deutschland und dem Breisgau.

https://www.unrast-verlag.de/neuerscheinungen/die-christliche-rechte-in-...

https://tacker.fr/node/4781