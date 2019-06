Der CSD-Demozug ist gegen 14h am Platz der Alten Synagoge losgezogen. Das Motto dieses Jahr lautet "Don't be quiet, be riot". Still ist der CSD auch dieses Jahr nicht. Auf den Wägen, versorgen DJs die Teilnehmer*innen mit elektronischer Musik. Radio Dreyeckland hat erste Stimmen gesammelt 2:08.

Die Eröffnungsrede hat Bürgermeister Ulrich von Kirchbach gehalten 3:45.