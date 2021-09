Daimlers Ladenhüter Wasserstoff-Auto und anderer Entfesselungschnickschnack von CDU und FDP revisited

Als wäre es nicht einfach nur zum Abschalten genug - die entleerte mediale Inszenierung des Kanlzer:innen Dreikampfs -sind namentlich die Inhalte, der angeblich seriösen Vorbeter des "Weiter so " bzw. "Ändern um weiter zumachen" umso gruseliger.

Nach drei Jahren der manifesten Klima-Extreme mit Überschwemmungen und Hitzetoten - wirft die Bundesregierung der Automobilindustrie nicht nur dem Drittreichsten Mann der Welt für seinen E-Tesla und der "bürokratischen Entfesselung" zur Wald und Grundwasserzerstörung 1, 14 Milliarden € hinterher.

Nein. CDU, CSU und SPD legen auch noch eine "Wasserstoffförderung" im Milliarden-Höhe zur Förderung der unsinnigsten Teile einer ineffizienten Energiewende auf.

Bei der Brennstoffzelle auf Wasserstoffbasis handelt es sich wie bei Unzahl von weiteren Digital-Projekten um Ladenhüter aus den Tresoren der Automobilkonzernen.

Die durch die sich auf die verblödende Unterhaltungsindustrie focussierenden Medien, die allzu gerne auch auf die erzeugte mediale Demenz setzen, verkaufen diese Ladenhüter auch noch bereitwillgst als Zukunftstechnolgien der Mobilität und dienlich der "Beheizung" z.B. für den Stadteil Dietenbach.

Im RDL Archiv fanden wir aus dem Oktober 1996 zwei Beiträge: zu einem den vollmundigen Versprechen des Ortsvertreters Volker Schulze des Daimler Konzern, getätigt in einem Umweltforum-Zelt bereitwilligst auf Universitätsgelände als Umwelt-Zukunft verkaufen wollte und behauptete , dies sei bereits im neuen Modell der A-Klasse integriert. 7:24.

Dumm nur, daß sich der Lobbyist schon im Interview selbst die Beine der Zukunftsfähigkeit mit dem "Gewicht" der Brennstoffzelle wegschlägt. Angesichts der des damals noch "Umweltforum" genanten Vision kommen die digitalen Zukunftsvorstellungen noch pragmatisch bei den verwendeten Sensoren in der Stauvorhersage und des damit verbundenen Umsteigens auf andere Mobilitätsvehikel daher. Vielleicht liegt die Vorsicht der digitalen Version des vom Rektorat gefeaturten Daimler-Umweltforum - noch keine "Lufttaxis" oder "selbstfahrende (Unfall-)Autos" - aber auch daran, weil draußen im Konrad-Günther-Park der Widerstand gegen die B31-Neu-Autobahn mit einem Zeltdorf und Baumhäusern in seine letzte Phase ging.

Deren Niederlage Ende Oktober war trotz deren richtigen Prognosen aber wesentlich realer und fataler - angesichts mangelnden Brandschutz und der Bestätigung Autobahnen ziehen Verkehr Lärm , Dreck und Staus an - als die Gauklerversionen der Konzernen, ihren Helfern aus Justiz, Politik und Medien.

Eine Umfrage nach einer Woche Besetzung zeitgleich bei RDL:10:27