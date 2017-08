am mittwochabend im arbeitweltradio in der zeit von 19h - 20h sind 2 studiogäste(tobi + caro) in der sendung, die mit ihrem "GreenVan" auf weltreise waren. sie waren insgesamt 6 jahre in verschiedensten ländern, regionen und kontinenten unterwegs und berichten über ihre erlebnisse. daraus entstanden sind auch mehrere projekte, die sie vorstellen werden.