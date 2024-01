Das Lesewütige Kaffeekränzchen - Trauer

Trauer gehört zum Leben und deshalb beginnen wir das Jahr 2024 mit Romanen, in denen um den Verlust geliebter Menschen getrauert wird. Drei Bücher stellen wir euch vor. Uns interessiert, wie die Romanfiguren ihre Trauer verarbeiten, was ihnen hilft und was gar nicht. Und wir sind gespannt auf die literarischen Formen und Worte der Trauer. Zumal uns im Alltag die Worte oft fehlen. Musikalisch begleiten uns soap and skin, Tocotronic, Sufjan Stevens und Maxi Pongratz.