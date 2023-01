Das skandalöse Schweigen der politisch Verantwortlichen in Freiburg zur gewaltsamen Unterdrückung der Feministischen Freiheitbewegung im Iran und Isfahan

Was In Bezug auf Lyiv billig ist, ist den politisch Verantwortlichen in Freiburg gegenüber Isfahan - die einzige deutsch-iranische Städte-Partnerschaft - nicht ansatzweise teuer. Abgesehen vom Mosaik-Siegel vor dem Rathaus, keine Solidarität mit der Frauenfreiheitsbewegung, die von der islamistischen Republik brutalst möglich unterdrückt. Während in der Provinz Isfahan die Kleinstädte militärisch besetzt werden, um Protetierende Einzukerkern, kein Transparet am Rathau Frauen-Leben-Freiheit. Keine Forderung an die "feministsiche" Aussenpolitikerin endlich die Befehlskette der Revolutionsgarde abwärts von dem Massenmörder Khamenei auf die EU-Saktionsliste zu setzen! Statt Ruhen, Beendigung der Städte-Partnerschaft. Vielmehr buchstäbliche Grabesstille zu den Untaten des Aytollah Regime !

Ein aus dem Bauch Kommentar anlässlich des zarten SolidaritätsStimmchen des Freiburger Studierendenrates mit ihren Kommilitoninnen in Isfahan vom 5:1:23 von Michael