Am Samstag, den 30. Juni fand am Platz der Alten Synagoge in Freiburg das "Stattfest" statt.

Nicht alle waren glücklich mit dieser erstmaligen Zusammenarbeit von Südwind mit städtischen Institutionen. Welche Kritik geäußert wurde, was das Kulturamt Freiburg dazu sagt und warum das Fest ein StaTTfest war, erfahrt ihr hier.