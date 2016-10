Das Umwelt-Magazin bei Radio Dreyeckland

Die Themen

Mit Blick auf den Klimaschutz scheint doch derzeit alles auf dem besten Weg. Die chinesische und die US-Regierung sind dem Welt-Klima-Abkommen beigetreten. Am 22. September hat nun auch der Deutsche Bundestag zugestimmt. Nicht einmal Donald Trump könne den Klimaschutz jetzt noch verhindern... wollen uns die Mainstream-Medien weismachen. Alles nur Illusionen? Schauen wir uns doch einmal die Fakten an!

In zwei weiteren Beiträgen geht es um die Atomenergie. Eine Klage auf EU-Ebene gegen das AKW-Neubau-Projekt Hinkley Point wurde abgeschmettert. Wird die sogenannte Renaissance der Kernenergie nun doch wieder wahrscheinlicher? Ein Blick auf die Hintergründe...

In Baden-Württemberg steht schon bald wieder ein CASTOR-Transport an - diesmal wohl auf dem Neckar. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage: Was geschieht mit dem inzwischen zerlegten Reaktordruckbehälter des AKW Obrigheim?

Last but not least das Thema Gentechnik. Vom deutschen Minister für industrielle Landwirtschaft könnte selbst Machiavelli noch etwas lernen: Wie schreibe ich ein Gesetz, mit dem Gentech-Anbauverbote ermöglicht werden sollen – und erreiche damit das exakte Gegenteil?