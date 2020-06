Debatten zu Flucht und Seenotrettung: 2018-2020

Wir gehen in dieser Sendung der Entwicklung der Debatten über Flucht und Seenotrettung über die Jahre 2018 - 2020 nach. In Interviews mit dem Pro-Asyl-Mitgründer und ehemaligen Amnesty Deutschland Generalsekretär Wolfgang Grenz, Aktivisten, die selbst auf dem Mittelmeer Menschen vor dem sicheren Tod gerettet haben und der Organisation Zusammenleben Willkommen, die geflüchtete Menschen in Wohnungen vermittelt, zeichnen wir die Themen, Debatten und Problemlagen der letzten drei Jahre nach.

Während 2018 die Beschlagnahmung des Rettungsboots von Mission Lifeline und die darauffolgenden Ermittlungen gegen dessen Kapitän im Fokus standen, wurde 2019 Carola Rackete zur Heldin, nachdem sie mit der Sea-Watch 3 entgegen der Forderungen der italienischen Regierung in Lampedusa anlegte. 2020 schließlich bedroht die Corona-Krise ganz besonders diejenigen, die in Flüchtlingslagern und -unterkünften zusammengepfercht keine Möglichkeit haben, die Abstandsregeln einzuhalten.