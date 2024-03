Dekarbonisierungs-Blütenträume mittel Geothermie sterben bereits im (Lithium-) Vorfrühling

Mit über 30 % Anteil an der Badenova ist Freiburg der größte Mitbestimmer des regionalen Energiekonzerns. Dieser ist in Baden-Württemberg der größte fossile Erdgasversorger an Endkunden. Für die Stadt spricht auch der Umweltamtchef, Klaus von Zahn, wie immer auch operativ eloquent ein Wörtchen mit.

Die Stadt hatte sich schon früh ein Dekarbonisierungsziel noch vor der Landesregierung oder des neuen LNG-Gasministers Habeck gesteckt: 60 % Decarbonisierung (Holzpellets und verbranntes Deponiegas eingerechnet als erneuerbar!) insbesondere beim zentralen Instrument der Fernwärmeversorgung.

Dafür wurden und werden Freiburgs Strassen in jahrelangen Baustellen aufgerissen Freiburg Süd und Freiburg-West. Ohne dass allerdings die Konzessionsabgabe STEIGT. Sie fällt vielmehr TENDENZIEL; weil sie an den Mengenabsatz der Energie und nicht an in Anspruch genommenen Strassenraum gekoppelt ist.

Aber die feuchten Träume waren schon immer lebendig. Insbesondere im mehrfach düpierten, weil sich als fachlich inkompetent gefallenden wie gerierenden Freiburger Gemeinderat.

GEOTHERMIE sollte nach der Wasserstoff-Elektrolyse der neuste Schlager im Quartiers-Neubau sein. Badenovawärmeplus kam auch mit diesem Sahnehäubchen den Zuschlag für die Wärmeversorgung des neuen 16.000 Einwohnenden Stadtteil Dietenbach bekommen.

Doch dann: es zog sich und zog sich. Vor Jahresfrist: neue Vorerkundungen haben die Vulkanlava Pfropfe des Kaiserstuhls als Störzonen für die Bohrungen bis in 2.500 bzw. 3.000 m Tiefe gezeigt.

Und jetzt kommt es erstmals schriftlich in einer INFORMATIONS-VORLAGEErdwärme Breisgau.pdf an den Umweltausschuß daher.

Das gerade zur Verlängerung anstehende Untersuchungsgebiet südlicher Oberrhein wird allenfalls 20.000 Menschen westlich von Freiburg versorgen können! Standorte entweder Breisach oder Hartheim oder Bad Krozingen !

Pustekuchen für einen nennenswerten Beitrag zur Dekarbonisierung des im Ausbau befindlichen Wärmenetzes in Freiburg !

Wieder einmal habe sich die RätInnen in Freiburg düpieren lassen vom famosen Umweltamstchef, dem Show OB der nicht gestaltet aber lieber streamingvideoperformt.

Wie gut das jetzt wieder die neuen Seifenbläser-Blasen gepustet werden können: Strom-Elektrolyse für Wasserstoff - Anbindung an die französische Rhone-Pipeline sind bestimmt die Speckschwarten im Fenster der weiteren "Dekarbonisierung"!

Fieber-Traumbilder. Schillernde Seifenblasen, um über die nächste Wahl zu kommen, Grüne in Freiburg ?

